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Журналист Аркадий Бабченко жив

30 мая 2018 14:59
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Журналист Аркадий Бабченко оказался жив.

Об этом сообщает СБУ на встрече с прессой. По информации главы ведомства Василия Грицака, информация о том, что на жизнь Бабченко готовится покушение была получена заранее. 

Сообщается, что организатор был задержан. 

«Сотрудники Службы безопасности Украины несколько часов назад провели задержание организатора». 

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на украинских правоохранителей, спецоперация готовилась два месяца. Сам Аркадий Бабченко извинился перед своей семьей «за тот ад, через который она прошла за эти два дня». 

Ранее мы сообщали об убийстве российского журналиста в Киеве – здесь подробнее

# Покушение # Аркадий Бабченко

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