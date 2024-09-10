Азарёнок о дилемме деполитизации общества: Батька белорусов оградил и принимает все удары на себя

Григорий Азаренок, СТВ:

Первое – всегда вот эта дилемма: что там побеждает – холодильник, телевизор и так далее. Мы добились деполитизации общества. Это медаль о двух сторонах. Так и должно быть. Извините, пожалуйста, я не рассуждаю о балете, потому что я в балете ничего не понимаю. Мы не будем выбирать пилота самолета общим собранием пассажиров, потому что он там красиво что-то скажет. Пилота самолета назначает авиакомпании.

Мы не будем выбирать врача общим собранием пациентов, который нам должен делать хирургическую операцию. Почему? Потому что мы в этом ничего не понимаем. И это нормально. Наша задача – всех работать, каждый на своем месте. Это первый момент. Это положительно.

И если бы мы жили бы в безвоздушном пространстве, все было бы нормально. Так и должно в мире быть. Но поскольку попытки раскачать нас не прекращаются об этом говорил и глава администрации, и Президент нашей страны, деполитизация может обернуться ее другой стороной, что в нужный момент у нас с новой политизируют общество те, кому это не надо.

Мы на всех диалоговых площадках, на всех разговорах с трудовыми коллективами, с общественниками и так далее - мы все четко видим, что политизированное ядро осталось и его надо держать в тонусе, его надо заряжать постоянно, оно должно быть в курсе новостей, событий, тем и так далее. Но общество действительно даже устала от политики, устала от этой войны, устала от этих новостей. Кому, кроме нас, ненормальных людей, кому нравится смотреть на разрушенные города? Кому нравится смотреть эти заявления? Опять же, в мире война, в мире непонятно, что происходит. Люди держатся за вот этот мир, за вот это благополучие, которое мы сейчас сохраняем, создаем, которое мы преувеличиваем. Сегодня сказали: у нас сегодня самолет свой будет, самолет будем строить. И так далее. Мы все эти вопросы решаем. И Батька, как всегда, оградил. Принимает все эти удары, все эти стрелы, принимает все эти вызовы на себя. И тут дилемма. Дилемма. Как быть?