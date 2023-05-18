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В Боливии фермеры протестуют из-за ограничения продажи топлива

18 мая 2023 11:49
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Новости Боливии. Боливийские фермеры и грузоперевозчики заблокировали крупные шоссе в знак протеста против решения правительства ограничить продажу топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Боливии фермеры протестуют из-за ограничения продажи топлива-1

Теперь водители грузовиков и тракторов могут купить за один раз не более 120 литров дизеля. По словам властей, это сделано для того, чтобы покончить с топливной контрабандой. Однако, по мнению самих фермеров и водителей фур, новый закон попросту уничтожит их бизнес. Так как для полноценной работы им необходимо от 400 до 500 литров дизеля в день. Поэтому они намерены продолжать дорожную блокаду до тех пор, пока правительство не отменит это решение.  

# Акции протеста # Новости Боливии # Фотофакт

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