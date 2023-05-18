В Боливии фермеры протестуют из-за ограничения продажи топлива

Теперь водители грузовиков и тракторов могут купить за один раз не более 120 литров дизеля. По словам властей, это сделано для того, чтобы покончить с топливной контрабандой. Однако, по мнению самих фермеров и водителей фур, новый закон попросту уничтожит их бизнес. Так как для полноценной работы им необходимо от 400 до 500 литров дизеля в день. Поэтому они намерены продолжать дорожную блокаду до тех пор, пока правительство не отменит это решение.