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Автобус с туристами перевернулся в США

16 ноября 2018 09:59
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Новости США. В США перевернулся туристический автобус. ЧП произошло в штате Миссисипи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус с туристами перевернулся в США-1

В результате аварии погибли два пассажира, еще 40 получили различные травмы. Медики доставили пострадавших в ближайшую больницу. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Автобус с туристами перевернулся в США-4

Сообщается, что автобус ехал из Алабамы. Авария, предположительно, произошла из-за плохих погодных условий.

# Авария в США # Фотофакт

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