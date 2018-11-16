Автобус с туристами перевернулся в США

Новости США. В США перевернулся туристический автобус. ЧП произошло в штате Миссисипи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США перевернулся туристический автобус. ЧП произошло в штате Миссисипи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате аварии погибли два пассажира, еще 40 получили различные травмы. Медики доставили пострадавших в ближайшую больницу. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Сообщается, что автобус ехал из Алабамы. Авария, предположительно, произошла из-за плохих погодных условий.