Австрия вводит запрет на мобильные телефоны в школах

С 1 мая в Австрии будет запрещено пользоваться сотовыми телефонами ученикам 1-8 классов во время занятий и перерывов, сообщил министр образования Кристоф Видеркер (NEOS). Об этом пишет РИА Новости.
С 1 мая в Австрии будет запрещено пользоваться сотовыми телефонами ученикам 1-8 классов во время занятий и перерывов, сообщил министр образования Кристоф Видеркер (NEOS). Об этом пишет РИА Новости.
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Ограничения коснутся начальной, средней, специализированной школы и гимназии, но в учебных целях допускаются исключения.