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Австрия вводит запрет на мобильные телефоны в школах

20 марта 2025 08:09
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С 1 мая в Австрии будет запрещено пользоваться сотовыми телефонами ученикам 1-8 классов во время занятий и перерывов, сообщил министр образования Кристоф Видеркер (NEOS). Об этом пишет РИА Новости.

Австрия вводит запрет на мобильные телефоны в школах-1

Фото: pixabay

Ограничения коснутся начальной, средней, специализированной школы и гимназии, но в учебных целях допускаются исключения.

# школа

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