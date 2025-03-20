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Трамп: часовой телефонный разговор с Зеленским очень хорошим

20 марта 2025 07:53
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По словам лидера США Дональда Трампа, он имел часовую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив сближение Москвы и Киева. Об этом пишет РИА Новости.

«Только что закончил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», – сказал он.

Трамп: часовой телефонный разговор с Зеленским очень хорошим-1

Фото: pixabay

Он заметил, что беседа была основана на его предыдущем разговоре с главой РФ Владимиром Путиным.

Трамп поручил государственному секретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу подготовить описание затронутых тем, а Государственный департамент вскоре опубликует соответствующее заявление.

# Международная политика

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