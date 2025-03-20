Трамп: часовой телефонный разговор с Зеленским очень хорошим

По словам лидера США Дональда Трампа, он имел часовую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив сближение Москвы и Киева. Об этом пишет РИА Новости.

«Только что закончил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», – сказал он.