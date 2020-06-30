Австрия намерена ужесточать миграционные правила

Новости Австрии. Об намерении ужесточить миграционные правил заявил канцлер Себастьян Курц на фоне курдско-турецких беспорядков в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, Австрии надо самостоятельно решать проблему попыток Турции оказать влияние на проживающих у нее граждан турецкого происхождения. Политик отметил, что на примере Франции видно, к чему может привести неработающая политика интеграции на фоне массовой миграции.