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Австрия намерена ужесточать миграционные правила

30 июня 2020 08:29
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Новости Австрии. Об намерении ужесточить миграционные правил заявил канцлер Себастьян Курц на фоне курдско-турецких беспорядков в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австрия намерена ужесточать миграционные правила-1

По его словам, Австрии надо самостоятельно решать проблему попыток Турции оказать влияние на проживающих у нее граждан турецкого происхождения. Политик отметил, что на примере Франции видно, к чему может привести неработающая политика интеграции на фоне массовой миграции.

# Международная политика # Себастьан Курц # Фотофакт

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