Первый этап контрнаступления украинских Вооруженных сил провалился. Об этом заявил полковник ВС Австрии Маркус Рейснер, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

Военный отмечает, что украинцы начали наступление в соответствии со стратегией, взятой из армейских руководств США, но скоро осознали, что российская армия сильно подготовлена и прорыва достичь не получится.

После неудачного этапа наступления украинские Вооруженные силы изменили свою стратегию. С начала июня было начато контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях, как обещало киевское руководство. Украинские командиры привлекли бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, но до сих пор не удалось добиться успеха. ВСУ понесены значительные потери.