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В Британии разгорается коммунальный скандал

04 июля 2023 13:03
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Новости Великобритании. В Британии разгорается громкий коммунальный скандал. В местных СМИ появилась информация, что руководители девяти крупных частных компаний, занимающихся водоснабжением, за 2022 год получили гигантские премии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии разгорается коммунальный скандал-1

В общей сложности в их карманах осело более 34 миллионов долларов. Более того, теперь, когда возникла нехватка средств, восполнять потери придется простым британцам. Компании намерены повысить тарифы на водоснабжение почти на 40 %, чтобы стабилизировать свое финансовое положение.

# Коррупция # Новости Великобритании # Фотофакт

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