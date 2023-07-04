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3 человека погибли во время торнадо в США

04 июля 2023 13:04
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Новости США. Торнадо пронесся по американским штатам Арканзас и Индиана. Ураганный ветер повредил десятки домов и оставил без электричества полмиллиона потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 человека погибли во время торнадо в США-1

В результате разгула стихии погибли три человека. Власти организовали временные приюты для людей, чьи дома сильно пострадали или оказались полностью уничтожены. В зоне бедствия сейчас круглосуточно работают аварийные бригады, которые устраняют последствия удара стихии.

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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