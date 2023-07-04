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19Fortyfive: страны НАТО мешают наступлению ВС Украины

04 июля 2023 13:04
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НАТО мешает прогрессу армии Украины, поставляя ей разнообразное оружие, с которым трудно эффективно управляться во время боевых действий. Об этом пишет эксперт по международным отношениям Роберт Келли в статье для 19Fortyfive, сообщает РИА Новости.

Запад обеспечивает Украину различными пакетами вооружений, что вызывает серьезные проблемы для осуществления координации украинских сил. Кроме того, США и Евросоюз навязывают Киеву серьезные ограничения на поле боя, которые они бы никогда не наложили на своих военноначальников.

Также эксперт отмечает, что НАТО отказывается установить бесполетную зону на украинской территории и медлит с передачей современных истребителей украинским Вооруженным силам. В итоге всех этих решений со стороны западных партнеров механизированные бригады Украины малоуспешно противостоят российским оборонительным укреплениям.

 

# Международная политика # Роберт Келли

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