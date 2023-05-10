Австрийцы отказываются от овощей и фруктов из-за рекордной инфляции

Новости Австрии. Жители Австрии недовольны высокой инфляцией в стране. Ранее она достигла 70-летнего рекорда и с тех пор держится на этом уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам местных, в нынешних экономических условиях зарплаты на привычную жизнь уже не хватает. Отказываться приходится от некоторых продуктов питания. В частности, фруктов и овощей. Подтверждают слова жителей и эксперты. По мнению ряда экономистов, правительство действует некорректно. Ведь на деле за их попытки противостоять росту цен расплачиваются потребители.