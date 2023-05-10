Протесты в Швейцарии: экоактивисты выступили против инвестиций в ископаемое топливо

Правда, на этот раз демонстранты оказались неагрессивными и в знак протеста не заливали витрины краской, а наоборот, очистили фасад отделения банка. Ежегодно UBS инвестирует около 5 миллиардов долларов в ископаемое топливо. Не помешали на этот раз планам банка даже финансовые трудности, которые недавно обрушились на учреждения Швейцарии. Тем временем активисты предлагают потратить деньги на защиту окружающей среды.