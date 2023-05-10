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Протесты в Швейцарии: экоактивисты выступили против инвестиций в ископаемое топливо

10 мая 2023 20:53
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Новости Швейцарии. Экоактивисты Швейцарии выступили против инвестиций банка UBS в ископаемое топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Протесты в Швейцарии: экоактивисты выступили против инвестиций в ископаемое топливо-1

Правда, на этот раз демонстранты оказались неагрессивными и в знак протеста не заливали витрины краской, а наоборот, очистили фасад отделения банка. Ежегодно UBS инвестирует около 5 миллиардов долларов в ископаемое топливо. Не помешали на этот раз планам банка даже финансовые трудности, которые недавно обрушились на учреждения Швейцарии. Тем временем активисты предлагают потратить деньги на защиту окружающей среды.  

# Акции протеста # Новости Швейцарии # Фотофакт

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