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Сербы сдают незаконное оружие после нескольких инцидентов со стрельбой

10 мая 2023 20:54
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Новости Сербии. Сербы сдают незаконное оружие после нескольких инцидентов со стрельбой – уже порядка полутора тысяч единиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сербы сдают незаконное оружие после нескольких инцидентов со стрельбой-1

Также правоохранительным органам страны передано не менее 50 тысяч патронов. Напомним, людям, добровольно сдавшим оружие до 8 июня, не грозят правовые последствия. О начале соответствующей кампании ранее объявил президент республики.  

# Оружие и боеприпасы # Новости Сербии # Фотофакт

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