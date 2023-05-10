Новости Сербии. Сербы сдают незаконное оружие после нескольких инцидентов со стрельбой – уже порядка полутора тысяч единиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также правоохранительным органам страны передано не менее 50 тысяч патронов. Напомним, людям, добровольно сдавшим оружие до 8 июня, не грозят правовые последствия. О начале соответствующей кампании ранее объявил президент республики.