Российский самолёт-разведчик Ил-20 пропал над Сирией

Новости Сирии. Российский самолет-разведчик Ил-20 пропал над Сирией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушное судно с 14 военнослужащими на борту перестал выходить на связь вечером 17 сентября.

В этот момент самолет находился над Средиземным морем – возвращался на авиабазу Хмеймим.

Пентагон сообщает, что судно могло быть сбито сирийскими силами ПВО в ходе попытки отразить ракетный обстрел с израильской стороны. Организована поисково-спасательная операция.