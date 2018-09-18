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Российский самолёт-разведчик Ил-20 пропал над Сирией

18 сентября 2018 09:29
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Новости Сирии. Российский самолет-разведчик Ил-20 пропал над Сирией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушное судно с 14 военнослужащими на борту перестал выходить на связь вечером 17 сентября.

Российский самолёт-разведчик Ил-20 пропал над Сирией-1

В этот момент самолет находился над Средиземным морем – возвращался на авиабазу Хмеймим.

Пентагон сообщает, что судно могло быть сбито сирийскими силами ПВО в ходе попытки отразить ракетный обстрел с израильской стороны. Организована поисково-спасательная операция.

 

# Война в Сирии # Фотофакт

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