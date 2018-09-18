В Иране столкнулись бензовоз и пассажирский автобус: свыше 20 человек погибли

Новости Ирана. Огненное ДТП в Иране: свыше 20 человек погибли в результате столкновения автобуса с бензовозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирское транспортное средство следовало по маршруту Тегеран-Керман, когда произошла авария. От удара горючая жидкость разлилась, и оба автомобиля загорелись. Несмотря на оперативные действия сотрудников МЧС, многочисленных жертв избежать не удалось. Около 30 пассажиров пострадали и были доставлены в ближайшие больницы. Причины ДТП устанавливаются.