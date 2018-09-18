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30 человек стали жертвами урагана «Флоренс» в США, многих спасали из затопленных домов

18 сентября 2018 09:16
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Новости США. В США растет число жертв разрушительного урагана «Флоренс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, стихия погубила более 30 местных жителей. Наибольшее количество смертей зафиксировано в штате Северная Каролина.

30 человек стали жертвами урагана «Флоренс» в США, многих спасали из затопленных домов-1

Шторм обрушился на восточное побережье Соединенных Штатов вечером 14 сентября, принеся с собой сильнейшие ливни и шквалистый ветер. В результате природного катаклизма оказались затоплены огромные территории. Тысячи людей остались без электричества. Многих пришлось спасать из погружающихся под воду домов.

Сейчас пострадавшим от урагана помощь оказывают 20 тысяч федеральных служащих и военных.

Ураган «Флоренс» обрушился на Северную Каролину: вероятны сходы оползней и наводнения

30 человек стали жертвами урагана «Флоренс» в США, многих спасали из затопленных домов-4

30 человек стали жертвами урагана «Флоренс» в США, многих спасали из затопленных домов-6

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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