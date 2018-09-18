30 человек стали жертвами урагана «Флоренс» в США, многих спасали из затопленных домов

Новости США. В США растет число жертв разрушительного урагана «Флоренс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, стихия погубила более 30 местных жителей. Наибольшее количество смертей зафиксировано в штате Северная Каролина.

Шторм обрушился на восточное побережье Соединенных Штатов вечером 14 сентября, принеся с собой сильнейшие ливни и шквалистый ветер. В результате природного катаклизма оказались затоплены огромные территории. Тысячи людей остались без электричества. Многих пришлось спасать из погружающихся под воду домов.

Сейчас пострадавшим от урагана помощь оказывают 20 тысяч федеральных служащих и военных.

Ураган «Флоренс» обрушился на Северную Каролину: вероятны сходы оползней и наводнения