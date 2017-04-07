«Авиабаза, по которой был нанесен ракетный удар силами США, играет основную роль в поддержке правительственных сил в борьбе с ИГ»

Отметим, до этого момента коалиция во главе с США атаковала лишь цели «Исламского государства». Теперь эксперты говорят о новом этапе военного вмешательства Соединенных Штатов Америки в Сирию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой ночью США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, фактически начав новую военную операцию на Ближнем Востоке. Были выпущены десятки снарядов. По поступающим данным, погибли, по меньшей мере, шестеро военных. Несколько ранены.

59 крылатых томогавков – и все по одной цели – аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Таков ответ Америки на химическую атаку в Идлибе, которую Вашингтон приписывает сирийским войскам. Президент США принял решение об авиаударе после совещания с Советом нацбезопасности, который, к слову, представляют давние противники Сирии.

Дональд Трамп, президент США:

Не подлежит сомнению тот факт, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию, и проигнорировала настоятельные требования Совета Безопасности ООН.

Дональд Трамп в экстренном обращении к американскому народу с дрожью в голосе назвал авиаудар необходимым. Бомбардировка снова стала приоритетом в обеспечении жизненно важных интересов национальной безопасности США. В Дамаске же не устают повторять, что цель надуманная. А запасы химсредств из страны успешно вывезены. К тому же в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации арсенала страны. Более того, за разоружение Сирии она получила Нобелевскую премию мира.

Валид аль-Муаллем, министр иностранных дел Сирии:

Я повторяю. У нашей сирийской армии нет химического оружия. И она никогда бы не стала использовать его для убийства мирных людей, и для борьбы с террористами тоже. Авиабаза Шайрат, по которой был нанесен ракетный удар силами США, играет основную роль в поддержке правительственных сил в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

Авиабазу Шайрат использовали сирийские военные и российские Воздушно-космические силы. Цель и у тех, и у других – выбить из Сирии террористов, которые после авиаудара, почувствовав такую масштабную поддержку, перешли в наступление. В начале недели в Идлибе сирийские самолеты разбомбили склад, в котором террористы хранили химическое оружие. От облака смертельного газа, погибли более 70 человек. Но эту версию принимают не все. Великобритания, Франция, Германия, Израиль, Япония ракетный удар США уже поддержали.

На фоне ракетных обстрелов и наступления боевиков в Сирии, нефтяные дела США резко пошли вверх. Так, на рынках Азии цена на американскую нефть-сырец повысилась сразу на 2%. Ранее котировки падали из-за роста запасов углеводородов и увеличения буровых установок в Америке. Но, как говорится, пока в одной стране воюют, в другой делают деньги.