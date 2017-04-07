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Бакская группировка ЭТА объявила об окончательном разоружении

07 апреля 2017 07:41
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Новости Испании. Националистическая группировка ЭТА объявила о своем окончательном разоружении. Шесть лет назад сепаратистская организация прекратила вооруженную борьбу, которую вела более полувека, чтобы установить независимость Страны Басков от Испании.

За это время жертвами группировки, по-прежнему причисленной в ЕС к террористическим, стали более 800 человек. Ожидается, что в субботу ЭТА сообщит о последних тайниках с оружием, некоторые из которых находится на территории Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Оружие и боеприпасы

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