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Авария стала причиной взрыва в Каире, где погибли 20 человек

05 августа 2019 09:20
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Новости Египта. Взрыв в столице Египта: около 20 человек погибли, более 30 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной стала автомобильная авария.

Авария стала причиной взрыва в Каире, где погибли 20 человек-1

По словам правоохранителей, виновник ДТП выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими машинами, после чего раздался взрыв. Сразу же начался пожар.

Авария стала причиной взрыва в Каире, где погибли 20 человек-4

Десятки спасателей были направлены к месту инцидента для тушения пламени. Пока не сообщается, был ли в действиях водителя какой-то умысел. Генпрокурор Египта распорядился провести срочное расследование.

# Взрыв # Фотофакт

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