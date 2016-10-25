Аварийную посадку в Ванкувере совершил самолет британской авиакомпании

Новости Канады. Самолет британской авиакомпании совершил аварийную посадку в Ванкувере из-за задымления на борту. После приземления к лайнеру подъехали машины экстренных служб.

25 человек госпитализировали из-за отравления дымом.

Самолет выполнял рейс из Сан-Франциско в Лондон, когда пилоты запросили экстренной посадки, назвав в качестве причины недомогание членов экипажа.

Причина задымления на борту и другие подробности инцидента пока не сообщаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.