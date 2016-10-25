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Террористы атаковали полицейский колледж в Пакистане: погибли не менее 59 человек, ранены свыше 160

25 октября 2016 07:13
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Новости Пакистана. Атака на колледж в Пакистане: число погибших возросло до 59 человек, ранения получили свыше 160. Накануне поздно вечером трое террористов, вооруженных автоматами и имевшие при себе пояса смертников, проникли в казарму полицейского колледжа через центральные ворота, предварительно обезвредив часовых на смотровой вышке.

Боевики открыли по спавшим кадетам беспорядочный огонь, после чего двое террористов подорвали себя, что и привело к большому количеству жертв. Третий был застрелен бойцами подразделения быстрого реагирования пограничных войск. Операция против боевиков длилась три часа и в настоящее время завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт # Терроризм

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