Террористы атаковали полицейский колледж в Пакистане: погибли не менее 59 человек, ранены свыше 160

Новости Пакистана. Атака на колледж в Пакистане: число погибших возросло до 59 человек, ранения получили свыше 160. Накануне поздно вечером трое террористов, вооруженных автоматами и имевшие при себе пояса смертников, проникли в казарму полицейского колледжа через центральные ворота, предварительно обезвредив часовых на смотровой вышке.

Боевики открыли по спавшим кадетам беспорядочный огонь, после чего двое террористов подорвали себя, что и привело к большому количеству жертв. Третий был застрелен бойцами подразделения быстрого реагирования пограничных войск. Операция против боевиков длилась три часа и в настоящее время завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.