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В Анталье прогремел взрыв: травмы получили более 10 человек

25 октября 2016 16:10
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Новости Турции. В Анталье у торгово-промышленной палаты прогремел взрыв.

На воздух взлетела одна из машин, стоявших на парковке.

Из-за разбитых стекол незначительные травмы получили более 10 человек, угрозы их жизни нет.

Мэр города уточнил, что все пострадавшие – сотрудники палаты.

Он также отметил, что пока рано говорить о том, был ли инцидент результатом теракта или аварии.

Есть вероятность, что в автомобиле взорвался газовый баллон. Правоохранители ведут расследование происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв в Турции

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