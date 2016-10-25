В Анталье прогремел взрыв: травмы получили более 10 человек

Новости Турции. В Анталье у торгово-промышленной палаты прогремел взрыв.
На воздух взлетела одна из машин, стоявших на парковке.
Из-за разбитых стекол незначительные травмы получили более 10 человек, угрозы их жизни нет.
Мэр города уточнил, что все пострадавшие – сотрудники палаты.
Он также отметил, что пока рано говорить о том, был ли инцидент результатом теракта или аварии.
Есть вероятность, что в автомобиле взорвался газовый баллон. Правоохранители ведут расследование происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.