«Атака на аэропорт в Стамбуле показала: металлодетекторов недостаточно, чтобы обеспечить безопасность пассажиров»: подробности трагедии

Новости Турции. Когда в мире происходит крупный теракт, обычно говорят: «мир разделился на «до» и «после». Так уже было в Нью-Йорке 15 лет назад, так было в Париже прошлой осенью, так было и на уходящей неделе в Стамбуле, где жертвами взрыва в аэропорту стали десятки человек. Сама эта фраза «мир разделился на «до» и «после» предполагает некий урок. Только вот чему научился мир в очередной раз? Может опять ничему? – рассуждает корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Один взрыв – и сотни пострадавших.

Азиз Айдын, работник аэропорта Стамбула имени Ататюрка:

Пережить такое крайне сложно. Наши жизни висели на волоске от смерти – многие просто выбегали из аэропорта – жертв могло быть еще больше.

Взрыв второй – и яркое солнце Стамбула окутано дымом.

Девран Четин, работник аэропорта Стамбула имени Ататюрка:

Каждый работник аэропорта боялся, что такое может произойти. Эта гавань – сердце страны. И взрывы случились, даже несмотря на усиленную охрану.

Взрыв третий – и столь страшный итог – 44 жертвы. 240 пострадавших. 25 – в реанимации. А фото тех, кто лишил жизни и изувечил, по всему миру разносятся. Разделив этот самый мир на две и столь не равные половины: жизнь и смерть.

Очевидцы:

Мы стояли в очереди в терминале, когда произошел первый выстрел. Сначала не поняли, в чем дело, но увидели, что много людей побежало в нашу сторону. Тогда и произошел первый взрыв, а второй взрыв был всего в трех метрах от нас.

Две бомбы взрываются, выстрелов много, люди ложатся... И возникла паника, конечно. Спустя уже несколько минут нам показали, куда бежать. Так мы и спаслись.

Кезбан Нилвана Дарама, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Беларусь:

Мы надеемся, что данный террористический акт хоть и не первый, но будет последним. Наша страна решительно будет вести борьбу с терроризмом. По этому случаю я бы хотел передать свое послание всем народам мира: международное сообщество должно вместе вести борьбу с терроризмом, основываясь на принципах единства и сотрудничества.

И это «затмение» солнца свой след оставит по всему миру. Доказав в очередной раз, что глядеть в оба – не означает точно видеть.

Бинали Йылдырым, премьер-министр Турецкой Республики:

Атака на аэропорт в Стамбуле показала: металлодетекторов недостаточно, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Террористы могут снова ворваться в аэропорт с оружием – к этому нужно быть готовыми, а, следовательно, безопасность необходимо усилить в разы.

Франсуа Олланд, Президент Французской Республики:

Мы боимся, что эти атаки, которые идут одна за другой, осложняют ситуацию в Турции. Мы должны действовать решительно, и в Европе в том числе.

И этим легким холодком давно веяло. Прошелся он по Европе, заглянул и в США. И покоя так и не обрел…

Ала Эфкан, министр внутренних дел Турецкой Республики:

Все доказательства, документы и улики с места взрывов указывают на то, что теракт организовало «Исламское государство». Однако официально мы готовы объявить об этом, когда следствие завершит работу.

А мир снова трясёт от простого понимания, что может или не может быть. Ведь мы привыкли отдыхать там, где так ласково солнце нас греет. А теперь что?

Дорка Кардош, путешественник (Венгрия):

Цель террористов – заставить нас боятся. Но мы не можем позволить страху победить нас. Если мы отменим все полеты, не будем ездить, то исламисты добьются желаемого. Лучшее, что мы можем сделать – это быть осторожными.

Белорусы:

Мы прилетели как раз через 40 минут после того, как это всё случилось. Мы сидели в самолёте 4 часа, нас не выпускали, а потом доставили в аэропорт. В аэропорту, конечно, всё было просто жутко. Когда зашли, никто не понимает, куда идти, что делать. Люди лежат под ногами…

И это не просто «страшилка» – это жизнь реальная. Хотим мы того или нет. Хотя твердят нам и на деле доказывают, что вот они – меры безопасности, а вот они – последствия огненной бури Стамбула.

Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН:

От имени Организации Объединенных Наций выражаю свои глубочайшие соболезнования жертвам, которые были убиты в ходе чудовищных террористических атак. Также я желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе теракта.