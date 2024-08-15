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Астронавты NASA застряли на МКС

15 августа 2024 14:34
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Астронавты NASA застряли на МКС. Из-за технических проблем с новой капсулой экипаж не может вернуться на Землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Астронавты NASA застряли на МКС-1

Космическая экспедиция двух граждан США должна было завершиться в течение недели, однако уже известно, что в этом году американцы не смогут оказаться дома. Они провели вдали от земли почти 70 дней, что в 10 раз больше запланированного. При этом спуск космических «заложников» произойдет не раньше февраля будущего года.

Каким будет состояние астронавтов на приземлении, остается только гадать. Подготовка, физическая и психологическая, не была рассчитана на такой большой срок. Атрофия мышц, потеря плотности костей, сердечные изменения и проблемы со зрением – это лишь часть возможных проблем со здоровьем.

# Космос

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