AstraZeneca отзывает вакцину от COVID-19

В Британии фармацевтическая компания AstraZeneca запустила процесс отзыва разрешения на осуществление продажи и использования вакцины COVID-19, пишет ТАСС со ссылкой на британское издание газета The Daily Telegraph.

В материале указано, что данные действия компании являются последствиями судебного разбирательства с пострадавшими от редкого побочного эффекта, вызываемого вакциной.

Однако в AstraZeneca сообщают, что отзыв вакцины от COVID-19 происходит по причине малой востребованности препарата.

Так, 7 мая векторная вакцина Vaxzevria запрещена к применению в ЕС. Далее применение препарата будет остановлено в Великобритании и в других странах мира.