Белый медвежонок родился впервые за 20 лет в немецком зоопарке

В немецком зоопарке впервые за два десятилетия родился белый медвежонок. За пополнением внимательно следят ветеринары. Пару месяцев детеныш провел вместе с медведицей, пока специалисты не убедились, что с ним все в порядке.

Последним белым медвежонком, родившимся в Хагенбеке, была Виктория. Сейчас эта 21-летняя полярная медведица впервые стала мамой и ухаживает за своим новорожденным. По словам ветеринаров, первые несколько недель для белых медведей имеют решающее значение, так как они рождаются частично слепыми и глухими и весят около 900 граммов.