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Белый медвежонок родился впервые за 20 лет в немецком зоопарке

12 мая 2023 15:00
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В немецком зоопарке впервые за два десятилетия родился белый медвежонок. За пополнением внимательно следят ветеринары. Пару месяцев детеныш провел вместе с медведицей, пока специалисты не убедились, что с ним все в порядке.

Белый медвежонок родился впервые за 20 лет в немецком зоопарке-1

Последним белым медвежонком, родившимся в Хагенбеке, была Виктория. Сейчас эта 21-летняя полярная медведица впервые стала мамой и ухаживает за своим новорожденным. По словам ветеринаров, первые несколько недель для белых медведей имеют решающее значение, так как они рождаются частично слепыми и глухими и весят около 900 граммов.

Белый медвежонок родился впервые за 20 лет в немецком зоопарке-4

Пока посетителям зоопарка запрещено заходить в вольер с медвежонком, однако люди могут понаблюдать за ним через камеры.

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