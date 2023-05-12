Древнейший коралловый риф нашли у берегов Галапагосских островов

Неизвестный ранее древний коралловый риф нашли у берегов Галапагосских островов. Открытие сделали эквадорские ученые. Они исследовали воды Тихого океана и обнаружили уникальный объект длиной примерно два километра. Он находится на вершине подводной горы на глубине 400 метров. При этом более половины кораллов живые.

Стюарт Бэнкс, исследователь:

Удивительно то, что они образуют древние рифовые структуры. Мы не находили таких больших и развитых коралловых рифов на такой глубине. Этому рифу тысячи лет или больше.

Раньше ученые полагали, что климатический феномен Эль-Ниньо 1982-1983-го годов прошлого века пережил только один галапагосский коралловый риф – Веллингтон. Он находится у берегов острова Кулпеппер. Местные кораллы привыкли к холодной воде, а Эль-Ниньо приносит теплые течения. Вода прогревается, и кораллы погибают. Но, как оказалось, не все.

Дэнни Руэда, директор Национального парка Галапагос:

Это открытие важно, потому что мы нашли нетронутую экосистему, которую никогда не изучали и за которой никогда не наблюдали. Наша обязанность – наблюдать за ней, чтобы сохранить ее биоразнообразие.