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Древнейший коралловый риф нашли у берегов Галапагосских островов

12 мая 2023 15:02
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Неизвестный ранее древний коралловый риф нашли у берегов Галапагосских островов. Открытие сделали эквадорские ученые. Они исследовали воды Тихого океана и обнаружили уникальный объект длиной примерно два километра. Он находится на вершине подводной горы на глубине 400 метров. При этом более половины кораллов живые.  

Древнейший коралловый риф нашли у берегов Галапагосских островов-1

Стюарт Бэнкс, исследователь:
Удивительно то, что они образуют древние рифовые структуры. Мы не находили таких больших и развитых коралловых рифов на такой глубине. Этому рифу тысячи лет или больше.  

Древнейший коралловый риф нашли у берегов Галапагосских островов-4

Раньше ученые полагали, что климатический феномен Эль-Ниньо 1982-1983-го годов прошлого века пережил только один галапагосский коралловый риф – Веллингтон. Он находится у берегов острова Кулпеппер. Местные кораллы привыкли к холодной воде, а Эль-Ниньо приносит теплые течения. Вода прогревается, и кораллы погибают. Но, как оказалось, не все.  

Древнейший коралловый риф нашли у берегов Галапагосских островов-7

Дэнни Руэда, директор Национального парка Галапагос:
Это открытие важно, потому что мы нашли нетронутую экосистему, которую никогда не изучали и за которой никогда не наблюдали. Наша обязанность – наблюдать за ней, чтобы сохранить ее биоразнообразие.  

Древнейший коралловый риф нашли у берегов Галапагосских островов-10

Галапагосский морской заповедник раньше занимал 138 тысяч квадратных километров. В 2022 году его расширили еще на 600 тысяч квадратных километров. Заповедник создан для защиты редких видов животных, мигрирующих между Галапагосами и необитаемым островом Кокос, принадлежащем Коста-Рике.  

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