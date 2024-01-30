Армия РФ за ночь уничтожила 21 БПЛА ВСУ над пятью регионами

В течение ночи ПВО РФ успешно ликвидировали 21 украинский беспилотник над разными регионами, включая Крым, Брянскую, Белгородскую, Тульскую и Калужскую области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты применялись для попытки проведения террористического акта на территории РФ. Системами ПВО нейтрализовано 11 единиц техники над Крымом, пять – над территорией Белгородской области, три – над Брянской областью, по одному – в Калужской и Тульской областях.

Вооруженные силы Украины систематически совершают нападения на российские приграничные и центральные регионы, включая Крым. Как правило, для атак используются беспилотники и диверсионные группы.