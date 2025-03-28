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Армия РФ уничтожила цех по производству дронов в Богодухове

28 марта 2025 11:12
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Беспилотники «Герань-2» атаковали объекты ВСУ в Богодухове, в том числе цех по изготовлению беспилотников и склад ВСУ.  Об этом пишет РИА Новости.

Армия РФ уничтожила цех по производству дронов в Богодухове-1

Фото: pixabay

На видео были зафиксированы взрыв и пожар. В Министерстве обороны заявили, что удары стали ответом на атаки ВСУ на объекты гражданского назначения, при этом ВСУ избегают ударов по жилым домам и социальным учреждениям.

# Международная политика

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