Армия РФ уничтожила цех по производству дронов в Богодухове

Беспилотники «Герань-2» атаковали объекты ВСУ в Богодухове, в том числе цех по изготовлению беспилотников и склад ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

На видео были зафиксированы взрыв и пожар. В Министерстве обороны заявили, что удары стали ответом на атаки ВСУ на объекты гражданского назначения, при этом ВСУ избегают ударов по жилым домам и социальным учреждениям.