Брюссель просит граждан ЕС собрать «тревожный чемоданчик» на случай климатического кризиса или войны. Еврокомиссия призывает государства блока позаботиться о том, чтобы у граждан был аварийный комплект и запасы продовольствия на 72 часа, в случае, если они окажутся в изоляции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС считают, что Европа вскоре столкнется с потенциальными угрозами на фоне растущего числа стихийных бедствий, риска остаться без защиты США, нестабильной геополитической обстановки и гонки вооружений. Напомним, Брюссель представил стратегию готовности ЕС к различным кризисам. Она включает в себя перечень из 30 конкретных действий, которые должны предпринять государства-члены ЕС, чтобы повысить свою готовность к разного рода чрезвычайным ситуациям. Странам также предписано нарастить запасы необходимой техники, материалов, медикаментов и стратегического сырья для промышленности и энергетики.