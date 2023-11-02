Армия Израиля нанесла второй удар по лагерю беженцев в Газе

Израильская армия вплотную приблизилась к окраинам города Газа. Сухопутные подразделения продвигаются по трем направлениям, пытаясь отрезать его от основной магистрали, проходящей по всей длине сектора, и уже взяли под контроль несколько километров западной части анклава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве обороны подтвердили, что армия нанесла второй удар по крупному лагерю беженцев, в результате которого погибли (по разным сведениям) от 50 до нескольких сотен человек. В ООН заявили, что могут признать эту атаку военным преступлением.