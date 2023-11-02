Прямой эфир

Армия Израиля нанесла второй удар по лагерю беженцев в Газе

02 ноября 2023 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Израильская армия вплотную приблизилась к окраинам города Газа. Сухопутные подразделения продвигаются по трем направлениям, пытаясь отрезать его от основной магистрали, проходящей по всей длине сектора, и уже взяли под контроль несколько километров западной части анклава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армия Израиля нанесла второй удар по лагерю беженцев в Газе-1

В Министерстве обороны подтвердили, что армия нанесла второй удар по крупному лагерю беженцев, в результате которого погибли (по разным сведениям) от 50 до нескольких сотен человек. В ООН заявили, что могут признать эту атаку военным преступлением.

Армия Израиля нанесла второй удар по лагерю беженцев в Газе-4

Между тем Египет снова открыл КПП для иностранцев, стремящихся покинуть Газу. Сегодня планируют пропустить почти 600 человек. В течение примерно двух недель Газу покинут около 7,5 тысячи иностранцев. По последним данным, число жертв палестино-израильского конфликта превысило 10 300 человек.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Песков отверг заявление Залужного о тупике на поле боя
02 ноября 2023 10:32

Песков отверг заявление Залужного о тупике на поле боя

Песков: Кремль поддерживает усилия главы Дагестана по наведению порядка
02 ноября 2023 10:09

Песков: Кремль поддерживает усилия главы Дагестана по наведению порядка

Путин подписал указ о выходе России из ДВЗЯИ
02 ноября 2023 09:55

Путин подписал указ о выходе России из ДВЗЯИ