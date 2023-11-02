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Песков: Кремль поддерживает усилия главы Дагестана по наведению порядка

02 ноября 2023 10:09
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался в поддержку действий главы Дагестана Сергея Меликова по восстановлению порядка после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом пишет РИА Новости.

Меликов заявил о своем намерении привлечь к уголовной ответственности организаторов и непосредственных участников беспорядков, но в то же время отказался от «охоты на ведьм». При этом Песков подтвердил, что Кремль полностью поддерживает Меликова в его стремлении восстановить правопорядок. В ходе беспорядков были заключены под стражу 83 человека.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Сергей Меликов

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