Песков: Кремль поддерживает усилия главы Дагестана по наведению порядка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался в поддержку действий главы Дагестана Сергея Меликова по восстановлению порядка после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом пишет РИА Новости.

Меликов заявил о своем намерении привлечь к уголовной ответственности организаторов и непосредственных участников беспорядков, но в то же время отказался от «охоты на ведьм». При этом Песков подтвердил, что Кремль полностью поддерживает Меликова в его стремлении восстановить правопорядок. В ходе беспорядков были заключены под стражу 83 человека.