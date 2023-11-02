Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который отменяет ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает РИА Новости.

Этот договор заключен в 1996 году и был ратифицирован Россией в 2000 году. Однако, несмотря на отказ от ратификации, в Кремле заявили, что это вовсе не означает стремления России к ядерным испытаниям. Некоторые государства, в том числе США, до сих пор не сделали ратификацию ДВЗЯИ, хотя и приняли на себя обязательства не проводить ядерные испытания. Ситуация с договором вызывает беспокойство из-за действий США.