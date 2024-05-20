Сообщается, что у Североатлантического альянса слишком мало обученных и хорошо оснащенных слаженных подразделений, которые способны вести полномасштабные военные действия. Помимо проблем с вооружением, у армий стран НАТО возник дефицит квалифицированных кадров.

После окончания холодной войны они сократили свои вооруженные силы до минимума. В Германии из 215 боевых батальонов осталось 34. В Италии их численность сократилась на 67 % и почти на столько же во Франции. Серьезные трудности испытывает и армия США, поскольку нехватка новобранцев там составляет 25 %.