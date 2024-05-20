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Армии стран НАТО испытывают нехватку квалифицированных кадров

20 мая 2024 14:39
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В США признали отсталость войск НАТО. Мнение военных экспертов опубликовало крупнейшее американское издание Wall Street Journal, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армии стран НАТО испытывают нехватку квалифицированных кадров-1

Сообщается, что у Североатлантического альянса слишком мало обученных и хорошо оснащенных слаженных подразделений, которые способны вести полномасштабные военные действия. Помимо проблем с вооружением, у армий стран НАТО возник дефицит квалифицированных кадров.

После окончания холодной войны они сократили свои вооруженные силы до минимума. В Германии из 215 боевых батальонов осталось 34. В Италии их численность сократилась на 67 % и почти на столько же во Франции. Серьезные трудности испытывает и армия США, поскольку нехватка новобранцев там составляет 25 %.

# НАТО

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