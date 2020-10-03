Прямой эфир

Армену Джигарханяну исполнилось 85 лет. Вспоминаем знаковые роли легендарного артиста

03 октября 2020 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Легенда советского кино. Народному артисту СССР, знаменитому актеру Армену Джигарханяну исполнилось 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На счету юбиляра – около 250 ролей в кино. Среди них культовые: «Здравствуйте, я ваша тетя», «Тегеран-43», «Место встречи изменить нельзя».

Армену Джигарханяну исполнилось 85 лет. Вспоминаем знаковые роли легендарного артиста-1

Армену Джигарханяну исполнилось 85 лет. Вспоминаем знаковые роли легендарного артиста-3

Джигарханян создал десятки незабываемых образов в пьесах отечественных и зарубежных драматургов. Он работал с выдающимися театральными режиссерами: Анатолием Эфросом, Андреем Гончаровым, Марком Захаровым. Известность снискали и озвученные им персонажи из мультфильмов «Жил-был пес», «Остров сокровищ».

Армену Джигарханяну исполнилось 85 лет. Вспоминаем знаковые роли легендарного артиста-6

Армену Джигарханяну исполнилось 85 лет. Вспоминаем знаковые роли легендарного артиста-8

Сегодня Армен Борисович продолжает выступать в Московском драматическом театре. Спектакль с его участием «Театр времен Нерона и Сенеки» не покидает афиши.

Теплые слова поздравлений в адрес юбиляра направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Юбилеи # Армен Джигарханян # Александр Лукашенко # Анатолий Эфрос # Андрей Гончаров # Марк Захаров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЮНИСЕФ выявила проблемы с правами ребёнка в Польше
03 октября 2020 13:00

ЮНИСЕФ выявила проблемы с правами ребёнка в Польше

Александр Лукашенко направил поздравление Франку-Вальтеру Штайнмайеру с Днём германского единства
03 октября 2020 12:51

Александр Лукашенко направил поздравление Франку-Вальтеру Штайнмайеру с Днём германского единства

«Враг атакует всех без разбора». Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе?
03 октября 2020 12:25

«Враг атакует всех без разбора». Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе?