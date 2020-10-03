Армену Джигарханяну исполнилось 85 лет. Вспоминаем знаковые роли легендарного артиста

Новости России. Легенда советского кино. Народному артисту СССР, знаменитому актеру Армену Джигарханяну исполнилось 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На счету юбиляра – около 250 ролей в кино. Среди них культовые: «Здравствуйте, я ваша тетя», «Тегеран-43», «Место встречи изменить нельзя».
Джигарханян создал десятки незабываемых образов в пьесах отечественных и зарубежных драматургов. Он работал с выдающимися театральными режиссерами: Анатолием Эфросом, Андреем Гончаровым, Марком Захаровым. Известность снискали и озвученные им персонажи из мультфильмов «Жил-был пес», «Остров сокровищ».
Сегодня Армен Борисович продолжает выступать в Московском драматическом театре. Спектакль с его участием «Театр времен Нерона и Сенеки» не покидает афиши.
Теплые слова поздравлений в адрес юбиляра направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.