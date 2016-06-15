Аргентинский чиновник пытался закопать почти $8,5 млн на территории монастыря

Новости Аргентины. Экс-министр Аргентины пытался закопать почти восемь с половиной миллионов долларов на территории монастыря.

Полицейские застали чиновника с лопатой в руках. Но бывалый политик Хосе Лопес не растерялся: он предложил стражам порядка взятку, но, потерпев и в этом деле неудачу, зашел с другой стороны.

Бывший министр общественных работ пытался убедить полицию и монахов, что деньги, которые он собирался закопать – это дар монастырю.

Ему, все-таки, не поверили и арестовали. Подношение аргентинский политик завернул в 160 пакетов и разбил на евро, доллары, японские йены и катарские риалы.