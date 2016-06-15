Мэр Токио за бюджетные деньги возил в путешествия семью и покупал дорогие картины

Новости Японии. Мэр Токио подал в отставку из-за многочисленных обвинений в коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем градоначальник решил уйти с поста, не дожидаясь решения городского собрания, на котором и собирались принять резолюцию о недоверии к главе города.

Скандал вокруг мэра японской столицы разразился, когда в СМИ попала информация, что он за бюджетные деньги возил в путешествия семью, покупал дорогие картины.

Но больше всего общественность возмутило, что городской голова организовывал финансовые махинации с арендой помещений – он сдавал их, естественно за плату, не имея на это права.