Жена террориста из Орландо знала о планах мужа, но не остановила его: ей грозит уголовное дело

Новости США. Жене террориста из Орландо грозит уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным следствия, супруга стрелка, устроившего бойню в ночном клубе, знала о планах мужа, но не остановила его.

Впрочем, женщина уже отвергла обвинение, заявив, что делала все возможное, чтобы отговорить мужа.

Однако, правоохранители владеют информацией о том, что жена преступника была вместе с ним, когда он покупал боеприпасы для винтовки и несколько раз подвозила Матина к клубу, чтобы он изучил помещение.

В минувшие выходные выходец из Афганистана ворвался в заведение и расстрелял пятьдесят человек.

В связи с трагедий в Орландо соболезнования президенту Соединённых Штатов Америки Бараку Обаме, родным и близким погибших направил Александр Лукашенко.