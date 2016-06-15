Во Франции в манифестациях участвовали 1,5 млн человек

Новости Франции. На улицы французских городов вышли не только футбольные хулиганы, но противники реформы трудового законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общее количество участников манифестаций оценивается в полтора миллиона человек.

Большая часть акций протеста прошла мирно, но в Париже имели место ожесточенные стычки с полицией. Задержаны были 73 человека. Ранения получили 40 человек, из них 29 — стражи порядка.

Несмотря на массовость и ожесточенность протестов, правительство страны не намерено идти на уступки. Есть намерения отменить повышенную оплату сверхурочных и право профсоюзов обжаловать любое увольнение.