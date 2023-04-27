Медик Катулин: бойцы в зоне СВО чаще умирают не от жизнеугрожающих ран

Половина случаев летальных исходов в районе спецоперации не относится к жизнеугрожающими травмам. Во время оказания медицинской помощи причиной многих ампутаций является неаккуратное затягивание жгута, сообщил РИА Новости Артем Катулин, руководитель учебного центра тактической медицины имени «Калашникова».

Катулин отметил, что главными же вызовами в медобеспечении по-прежнему остаются степень подготовленности по вопросам оказания медицинской помощи и способность оперативной перевозки пострадавших в стационары. Он подчеркнул, что на данный момент в этой сфере уже видны определенные улучшения.

Учебный центр тактической медицины «Калашникова» занимается подготовкой кадров по вопросам первичной доврачебной помощи представителям силовых структур России и гражданскому населению, а также проводит подготовку инструкторов по вопросам тактической медицины.