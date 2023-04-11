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Арестович набросился с критикой на студентов из-за отмены его лекции

11 апреля 2023 06:32
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Сборище чертовых трусов, обратился бывший советник главы офиса Зеленского Арестович к студентам киевского университета, которые не захотели слушать его лекции по политической причине. 

Арестович набросился с критикой на студентов из-за отмены его лекции-1

По его словам, почти сто процентов студентов думают иначе, но боятся «даже посмотреть косо в сторону, противоположную бегущему стаду». Об этом бывший советник написал в своем Telegram-канале, дополнительно осыпав учащихся нецензурной бранью, пишет РИА Новости. Как сообщалось, лекция Арестовича была отмена в Киевском национальном экономическом университете по решению самих студентов. Ученый совет высшего учебного заведения раскритиковал идею пригласить Арестовича, отметив, что такие неоднозначные ораторы угрожают консолидации украинского общества.

После того как советник главы офиса президента Украины покинул свой пост, он часто выступает с критикой в сторону киевского режима и Зеленского.

# Международная политика # Алексей Арестович

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