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Нападение на банк в Кентукки. Погибли 5 человек

11 апреля 2023 06:24
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Новости США. Стрельба в центре Луисвилла в американском штате Кентукки. Пять человек погибли, шесть ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападение на банк в Кентукки. Погибли 5 человек-1

Накануне неизвестный ворвался в здание банка и открыл огонь по его посетителям. Полиция прибыла в течение нескольких минут. Стрелок ликвидирован. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Жителей попросили оставаться дома и не выходить на улицу.

# Нападение # Новости США # Фотофакт

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