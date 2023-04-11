Нападение на банк в Кентукки. Погибли 5 человек

Новости США. Стрельба в центре Луисвилла в американском штате Кентукки. Пять человек погибли, шесть ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне неизвестный ворвался в здание банка и открыл огонь по его посетителям. Полиция прибыла в течение нескольких минут. Стрелок ликвидирован. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Жителей попросили оставаться дома и не выходить на улицу.