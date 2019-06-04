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В американском штате Миссури из-за наводнения затоплены поля, люди передвигаются на лодках

04 июня 2019 08:36
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Новости США. Жители американского штата Миссури страдают от большой воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за масштабного наводнения под угрозой оказались поля местных фермеров. Если обычно в это время года 90 % сельскохозяйственных культур уже высажены, то сейчас поля засажены лишь на 36 %.

В американском штате Миссури из-за наводнения затоплены поля, люди передвигаются на лодках-1

Кроме того, что многие аграрии оказались на грани разорения, серьезные проблемы возникли с передвижением. В районе работает лишь одна заправка, где люди могут пополнить запасы газа для своих домов и лодок. Однако и она вскоре может закрыться, поскольку расположена на берегу реки.

Отметим, в последний раз наводнение такого масштаба было зафиксировано в этих местах в 1993 году.

В американском штате Миссури из-за наводнения затоплены поля, люди передвигаются на лодках-4

# Наводнение # Фотофакт

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