Ангела Меркель: Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры

Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября. Позади несколько недель переговоров. Договориться и поделить министерские портфели партии пытались вплоть до этой ночи, однако достичь компромисса так и не сумели.

Новости Германии. Политический кризис в Германии: Ангела Меркель не сумела сформировать коалицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрешить ситуацию можно двумя путями. Первый – досрочные парламентские выборы, которые, возможно, изменят расстановку сил в правительстве. И второй – формирование так называемого «правительства меньшинства». В этом случае ни канцлер, ни министры не смогут проводить полноценную экономическую политику. К слову, Меркель до последнего дня заявляла, что оба варианта неприемлемы. При этом какого либо плана действий у нее пока тоже нет.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры. Это значит, что уже завтра утром я свяжусь с президентом и проинформирую его о положении вещей.

И там мы посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше.

Впервые за последние годы Меркель не может создать коалицию большинства в парламенте, а это автоматически приводит к тому, что повисает в воздухе и вопрос одобрения ее деятельности на посту канцлера ФРГ.