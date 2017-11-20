93-летний Роберт Мугабе отказался уходить в отставку

В ходе телеобращения к жителям страны Мугабе отметил, что будет председателем на конгрессе правящей партии Зимбабве, который пройдет в декабре.

Новости Зимбабве. Президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе не заявлял о своей отставке.

Президент отметил, что предыдущие события не угрожают ни конституции страны, ни его власти. По словам Мугабе, жители страны хотят урегулировать сложившуюся ситуацию мирно.

По информации военных, их цель не удержание власти, а отстранение от нее людей, которые несут ответственность за кризис в стране.