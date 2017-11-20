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93-летний Роберт Мугабе отказался уходить в отставку

20 ноября 2017 08:06
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Новости Зимбабве. Президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе не заявлял о своей отставке.

В ходе телеобращения к жителям страны Мугабе отметил, что будет председателем на конгрессе правящей партии Зимбабве, который пройдет в декабре.

93-летний Роберт Мугабе отказался уходить в отставку-1

Президент отметил, что предыдущие события не угрожают ни конституции страны, ни его власти. По словам Мугабе, жители страны хотят урегулировать сложившуюся ситуацию мирно.

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По информации военных, их цель не удержание власти, а отстранение от нее людей, которые несут ответственность за кризис в стране. 

# Фотофакт # Международная политика # Роберт Мугабе

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