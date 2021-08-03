Анатолий Шарий о главе «Белорусского дома в Украине» Виталии Шишове: «Я абсолютно уверен, что его убили»

Политик заявил, что Украина – абсолютно небезопасное место для любого человека, и посоветовал воздержаться от поездок в эту страну.

Новости Беларуси. Смерть Виталия Шишова можно сравнить с заказным убийством российского бизнесмена Вороненкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение высказал Анатолий Шарий в эфире «Соловьев LIVE».

Анатолий Шарий, журналист, блогер, политик:

Я абсолютно уверен, что его убили. Вполне может быть, что украинские правоохранители захотят превратить это в суицид, к примеру. С другой стороны, интереснее превратить это в политическое убийство – прокрались убийцы, убили его.

Чем занимался этот «украинский дом»? Помогал легализоваться на территории Украины политическим беженцам из Беларуси. Ну или тем, кто называет себя политическими беженцами, не имея официального статуса. Он им помогал якобы найти работу и так далее.

Суть в том, что для любого оппозиционера, я считаю, Украина – это небезопасное место. Мы не говорим сейчас просто про украинцев, сами украинцы прекрасно понимают, что это небезопасное место. С утра написал товарищ: прилетел из Ирака в Украину, и такое впечатление, что прилетел в Ирак, типа наоборот. Это небезопасное место.