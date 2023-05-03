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Anakonda-23: в Польше начались крупные военные учения

03 мая 2023 20:42
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Anakonda-23: в Польше начались крупные военные учения. Участие в них примут 12 тысяч солдат и офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Anakonda-23: в Польше начались крупные военные учения-1

Присоединятся к тренировкам и военные из стран НАТО. Задействуют во время учений множество военной техники, в частности танки Abrams, БМП, гаубицы и реактивные установки. Варшава предупредила о передвижении колонн техники почти по всей стране и попросила местных жителей не публиковать фотографии и информацию о месторасположении войск. Нынешние учения Anakonda уже девятые по счету в 2023 году.  

# Военные учения # Фотофакт

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