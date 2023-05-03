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Лукашенко направил соболезнование президенту Сербии в связи со стрельбой в школе Белграда

03 мая 2023 18:09
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В Сербии объявлен трехдневный траур из-за стрельбы в школе Белграда. В результате трагедии девять человек погибли, семеро получили травмы и находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнование президенту Сербии в связи со стрельбой в школе Белграда-1

Соболезнование президенту Сербии направил Александр Лукашенко. От имени белорусского народа и себя лично глава государства адресовал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Напомним, сегодня, 3 мая, в одной из школ сербской столицы ученик седьмого класса открыл огонь из пистолета отца. Возможно, в момент стрельбы он находился под действием наркотических препаратов. Подростка и его отца задержали. Но стрелок уголовного наказания не понесет. Нападавшему еще не исполнилось 14 лет.  

# Стрельба # Александр Лукашенко # Александр Вучич # Фотофакт

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