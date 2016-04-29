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Американским спецслужбам разрешили взламывать компьютеры во всем мире

29 апреля 2016 07:43
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Новости США. Американским спецслужбам разрешили взламывать компьютеры во всем мире. Такое решение принял Верховный суд США. Сейчас его должен утвердить Конгресс, но если там не проголосуют до конца осени, поправки вступят в силу автоматически, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данного разрешения несколько лет добивался американский Минюст, называя это лишь «незначительными изменениями» закона в цифровую эпоху. На деле это значит, что судья, сидящий в каком-нибудь штате Кентукки, может разрешить ФБР взломать ваш ноутбук, потому что спецслужбы сочтут его опасным.

# Интернет

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